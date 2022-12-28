В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка на 2022 год

Последний в 2022 году трамвай доставили в Новокузнецк в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Таким образом, Усть-Катавский вагоностроительный завод выполнил план поставок на текущий год.

В вагонах установлены системы климатического оборудования, которые позволят с комфортом передвигаться пассажирам в суровые сибирские морозы и летний зной, медиакомплексы, системы подсчета пассажиропотока, USB-розетки и многое другое. Дизайн новых трамваев будет сочетать в себе кузбасский фирменный стиль и бренд федерального проекта. Составы подготовят к работе и перед Новым годом часть из них уже выйдет на линию.

В Новокузнецк новые трамваи поступают уже два года подряд, парк обновлен почти на 50%. В начале следующего года в рамках нацпроекта поступят еще 4 новых вагона.

Всего с 2020 года старейшая трамвайная система Сибири получила 37 новых трамваев, из них 9 — по региональной программе обновления общественного транспорта, остальные — в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса