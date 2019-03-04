В Новокузнецке завершился международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов»

В Тяжинском районе на 18 площадках подключения для онлайн-трансляции кузбасского женского форума около 2,5 тысяч человек. Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-объединений, крупных промышленных компаний, международных общественных организаций, в том числе таких, как Организация Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная ассоциация женщин-изобретателей и предпринимателей, Международная женская ассоциация.

Инициатива проведения такого масштабного мероприятия с широким международным участием на нашей территории принадлежит Совету по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. Инициатива была поддержана Министерством промышленности и торговли и Советом Федерации РФ, которые выступили соорганизаторами форума.

Форум в Кузбассе стал важной частью подготовительного этапа третьего Евразийского женского форума. На нем будут представлены спикеры самого высокого уровня, которые обсудят возможности и условия более активной интеграции женщины в экономику. Будут рассмотрены вопросы, связанные с женским предпринимательством, цифровым равенством, образованием и профессиональной ориентацией женщин. Отдельное внимание будет уделено проблемам, наиболее актуальным для промышленных регионов: сохранению здоровья женщин, улучшению экологической ситуации, развитию туризма и многому другому.