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В Новокузнецке завершился отопительный сезон

13 мая по распоряжению главы города в Новокузнецке, несмотря на похолодание, завершается отопительный сезон.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность начнинаются с 13 мая. С этого же числа в домах Новокузнецка начнут отключать и горячую воду, отключение продлится две недели.

Первым прекратят подачу горячего водоснабжения Кузнецкому, Орджоникидзевскому, Новоильинскому и Заводскому районам, горячей воды не будет до 27 мая. С 16 мая под отключение попадают дома в Центральном районе, запитанные от МКП «Центральная ТЭЦ», здесь горячей воды не будет до 29 мая. Последними под отключение попадают Куйбышевский район и дома в Центральном районе, запитанные от «Кузнецкой ТЭЦ», их отключат от горячего водоснабжения с 14 по 27 июня включительно.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
13/05/2019
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