В Новокузнецке женщина была травмирована отлетевшим от машины колесом

Кузнецкий проспект встал в пробке из-за ДТП Скорость движения на участке проспекта Кузнецкого по направлению от улицы Автозаводской до...

В Кемерове на проблемных перекрестках изменили режим работы светофоров В настоящее время мониторинг проблемных перекрестков продолжается, специалисты планируют вносить...

В Кемерове отметят День пионерии Во время движения пассажирам расскажут об истории пионерских дружин, также все желающие смогут...