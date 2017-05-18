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В Новокузнецке женщина была травмирована отлетевшим от машины колесом

На улице Туркменская в Новокузнецке у автомобиля NISSAN MISTRAL на полном ходу отлетело колесо.

В этот момент по пешеходному переходу шла 64-летняя женщина. Переднее левое колесо машины, вылетев на проезжую часть, ударило в пенсионерку.

Женщина получила травмы.

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kuzbassnews.ru
18/05/2017
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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