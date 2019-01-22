В Новокузнецке женщина организовала подпольный клуб азартных игр

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30-летняя прокопчанка летом 2018 года открыла в Новокузнецке зал игровых автоматов.
То, что Кузбасс не входит в число игорных зон, даму не смутило. В Центральном районе Новокузнецка она арендовала подходящее помещение, оснастила его игровым оборудованием и организовала проведение игр.
Женщина сама работала администратором, пропуск посетителей осуществлялся по звонку в видеодомофон. В рамках оперативного мероприятия сотрудниками полиции в помещении были проведены обыски, в ходе которых изъято 18 единиц оборудования.
По результатам судебно-компьютерной экспертизы оно признано игровым.
22/01/2019