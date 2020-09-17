В Новокузнецке женщина предстанет перед судом за заведомо ложные показания

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Кемеровской области, которая дала заведомо ложные показания в суде, решив помочь своему сожителю избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. В период с 2018 по 2019 год в следственном отделении транспортной полиции в производстве находилось уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что 25-летний подозреваемый попросил свою знакомую сообщить транспортным полицейским, что изъятое у него наркотическое средство в июле 2018 года ему подбросила она, так как якобы приревновала его к другой женщине. Следует отметить, что злоумышленник в момент совершения преступления уже отбывал условный срок за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Женщина решила помочь своему сожителю и дала заведомо ложные показания, достоверно зная, что ее сведения не соответствуют действительности. Однако суд изучил все доказательства, представленные стороной обвинения, признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В последствии подсудимый полностью признал свою вину.

Своими умышленными действиями жительница Кемеровской области совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Заведомо ложные показания свидетеля в ходе досудебного производства и в суде). В настоящее время уголовное дело передано в суд для принятия решения и вынесения приговора.