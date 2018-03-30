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В Новокузнецкке начался ямочный ремонт дорог

Вот уже несколько дней на дорогах Новокузнецка начались работы по ямочному ремонту. Дорожники заливают ямы асфальтобетонной смесью.

Основные работы по ремонту дорожной сети города начнутся 25 апреля.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/03/2018
Общество
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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