В Новокузнецкке начался ямочный ремонт дорог

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Вот уже несколько дней на дорогах Новокузнецка начались работы по ямочному ремонту. Дорожники заливают ямы асфальтобетонной смесью.
Основные работы по ремонту дорожной сети города начнутся 25 апреля.
30/03/2018
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