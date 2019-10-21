В Новокузнецком аэропорту построят новый терминал

«Аэрокузбасс» готов построить терминал международных авиалиний за 500 млн рублей при условии решения Минтранса и получения 34,6 млн рублей федеральных средств на приобретение оборудования для пункта пропуска, - сообщает «
К настоящему моменту для строительства терминала уже выполнены все необходимые геодезические работы, заказан проект. В конце года его планируется передать в Главгосэкспертизу, весной 2020 года приступить к строительству терминала и завершить его в 2021 году. Речь идет о двухэтажном здании площадью порядка 3 тыс. кв. м. Строительство будет вестись в непосредственной близости от действующего двухэтажного терминала площадью 3,9 тыс. кв. м.
В международном терминале запланирован, в том числе, транзитный зал.
В перспективе «Аэрокузбасс»планирует также построить терминал внутренних линий.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Стало известно какая погода в Кузбассе ожидается в ноябре. В Кемеровском гидрометцентре дали...
|
Ночью и утром ожидаются дожди и снег. В северных районах небольшие дожди. Днем температура...
|
Иск к владельцу ТРК «Радуга» подала администрация города в августе прошлого года. Прокуратура и...
|
В Кузбассе полицейские нашли без вести пропавших 14-летних подростков из Новокузнецка. Напомним,...