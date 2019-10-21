В Новокузнецком аэропорту построят новый терминал

«Аэрокузбасс» готов построить терминал международных авиалиний за 500 млн рублей при условии решения Минтранса и получения 34,6 млн рублей федеральных средств на приобретение оборудования для пункта пропуска, - сообщает « Интерфакс » со ссылкой на гендиректора «Аэрокузбасса» Виктор Белозеров.

К настоящему моменту для строительства терминала уже выполнены все необходимые геодезические работы, заказан проект. В конце года его планируется передать в Главгосэкспертизу, весной 2020 года приступить к строительству терминала и завершить его в 2021 году. Речь идет о двухэтажном здании площадью порядка 3 тыс. кв. м. Строительство будет вестись в непосредственной близости от действующего двухэтажного терминала площадью 3,9 тыс. кв. м.

В международном терминале запланирован, в том числе, транзитный зал.

В перспективе «Аэрокузбасс»планирует также построить терминал внутренних линий.

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