В новокузнецком аэропорту построят новый терминал

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор энергетического бизнеса EN+ Group Михаил Хардиков подписали соглашение о развитии регионального авиасообщения, включая строительство терминала аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке.

«Транспортная доступность — одно из условий успешного развития региона. Чуть больше недели назад мы открыли в Кемерове новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта имени Алексея Архиповича Леонова. Программа социально-экономического развития до 2024 года, подписанная премьер-министром Михаилом Мишустиным, включает в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы при поддержке федерального бюджета. Не менее важно теперь построить современный аэропорт в южной столице Кузбасса. Важно, что в это готов инвестировать частный бизнес», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что Кузбассу нужен большой современный аэропорт на юге региона — и для наших жителей, и для российских и зарубежных гостей.