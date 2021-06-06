Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В новокузнецком аэропорту построят новый терминал

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор энергетического бизнеса EN+ Group Михаил Хардиков подписали соглашение о развитии регионального авиасообщения, включая строительство терминала аэропорта имени Бориса Волынова в Новокузнецке.

«Транспортная доступность — одно из условий успешного развития региона. Чуть больше недели назад мы открыли в Кемерове новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта имени Алексея Архиповича Леонова. Программа социально-экономического развития до 2024 года, подписанная премьер-министром Михаилом Мишустиным, включает в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы при поддержке федерального бюджета. Не менее важно теперь построить современный аэропорт в южной столице Кузбасса. Важно, что в это готов инвестировать частный бизнес», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что Кузбассу нужен большой современный аэропорт на юге региона — и для наших жителей, и для российских и зарубежных гостей. 

Политика
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/06/2021
Политика
Экономика
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Перебои в поставках газа привели к срывам расписания кемеровских автобусов
Ранее сообщалось, общественный транспорт в кузбасской столице не смог заправиться для предстоящего...
Кузбассовцы опасаются пожара в многоэтажке из-за протекающей крыши
Жители многоэтажного дома в городе Белово обеспокоены: из-за текущей в подъезд воды и подтопления...
61-летняя женщина умерла от коронавируса в Кузбассе, еще 65 человек инфицированы
На утро 6 июня в Кузбассе зафиксирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Выросло...
Дожди и туманы придут в Кузбасс в понедельник, 7 июня
В Кемерове ожидается от 11 до 13 градусов. При этом на территории всего Кузбасса пройдут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus