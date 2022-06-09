В новокузнецком детском саду работала повар с поддельным дипломом

Куйбышевским районным судом Новокузнецка вынесен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права) в отношении местной жительницы.

Установлено, что 40-летняя жительница Новокузнецка при трудоустройстве предъявила работодателю поддельный диплом об окончании ГОУ СПО «Новокузнецкий торгово-экономический колледж». На основании поддельного документа обвиняемая в период с 2010 года по 2022 год трудилась в должностях кухонного работника, повара и шеф-повара в одном из дошкольных образовательных учреждений.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине 3 месяца ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда не вступил в законную силу.