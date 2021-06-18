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В Новокузнецком драмтеатре стартовала Театральная Лаборатория по современной драматургии

С 17 по 23 июня в Новокузнецком драматическом театре впервые пройдет Театральная Лаборатория по современной драматургии– она станет завершающей точкой 88 театрального сезона.Организаторы - Государственный Театр Наций, Министерство культуры РФ, Благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы». Лаборатория пройдет в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

Поддержка театров малых городов России традиционно входит в круг приоритетных задач Государственного Театра Наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова. Реализация мероприятий по поддержке театров направлена на решение одной из важнейших задач государственной политики – децентрализации и обеспечение равного доступа к культуре для всех россиян.

В ходе подготовительного периода театром были отобраны три пьесы современных авторов. Перед режиссерами и артистами стоит задача в очень короткий промежуток времени поставить эскизы.  22 июня зрители увидят эскизы спектаклей: «Урожай» по пьесе Павла Пряжко, режиссер Михаил Заец (г. Ростов-на-Дону) и «Космос» по пьесе Алексея Житковского, режиссер Артём Терёхин (г. Красноярск). 23 июня  состоится показ эскиза «Свидетельские показания» по пьесе Дмитрия Данилова, режиссер Алессандра Джунтини (г. Санкт-Петербург), который завершит 88 театральный сезон.

В рамках Лаборатории пройдут мастер-классы, тренинги и обсуждения. Гостями Лаборатории станут: Александр Шуйский, Москва – хореограф, педагог (дисциплины пластического цикла для драматических артистов); Юлия Свежакова, Москва  – актриса Театра Наций, педагог, автор тренингов по мастерству актера; Елена Груева, Москва - театральный критик, арт-директор творческих проектов театра на Таганке; видеограф – Юрий Гончаров.

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kuzbassnews.ru
18/06/2021
Культура
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Новокузнецк

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