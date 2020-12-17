В Новокузнецком колледже искусств появился японский рояль премиум-класса

Инструмент стоимостью 4,5 млн рублей приобретен в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Средства выделены из федерального бюджета. До 2024 года новые музыкальные инструменты по нацпроекту получат еще 30 детских школ искусств Кузбасса.
Инструмент, полученный Новокузнецким областным колледжем искусств, по характеристикам звучания соответствует уровню больших концертных роялей. При создании рояля японская компания Yamaha использовала специальную технологию резонансного усиления. Она позволяет придать древесине акустические свойства, характерные для старинных инструментов. Глубокий звук таких роялей уже оценили многие известные музыканты.
17/12/2020
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