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В новокузнецком медучреждении росгвардейцы обезвредили дебошира, напавшего на врача

  В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в медучреждение по улице Кутузова. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее не судимого 27‑летнего горожанина, который устроил потасовку с одним из медицинских работников, а также повредил стойку регистратуры.

 По предварительной информации, прибывший на платный прием пациент устроил скандал с медперсоналом, якобы не заполучив требуемого рецепта. В результате дебошир ударил принимавшего его врача и потребовал вернуть денежные средства. Медперсонал воспользовался тревожной кнопкой для экстренного вызова группы задержания.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного гражданина правоохранителям.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/09/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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