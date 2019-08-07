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В Новокузнецком района задержали подозреваемого, выстрелившего в автомобиль

В дежурную часть отдела МВД России по Новокузнецкому району позвонил владелец автомобиля «Хонда Фит», он рассказал, что в районе придорожного кафе неизвестный, за рулем «БМВ», несколько раз выстрелил в его. В результате осколками стекла порезалась 9-летняя дочь заявителя. Дознаватель ОМВД России по Новокузнецкому району возбудил уголовное дело по признакам хулиганства.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Новокузнецкому району установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Прокопьевска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. У него был изъят травматический пистолет марки «ИЖ», которым он владеет на законных основаниях.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что стрельбе предшествовал дорожный конфликт. На автомобиле «БМВ» вместе с семьей злоумышленник возвращался с отдыха, в машине с ним находились супруга и 3-летний ребенок, а также друг семьи. По пути в Прокопьевск, на дороге, автомобиль подозреваемого «подрезала» «Хонда Фит», едва не спровоцировав ДТП. Водитель «БМВ» решил проучить нарушителя ПДД и после нескольких неудачных попыток остановить его для разговора достал травматический пистолет и дважды выстрелил в автомобиль оппонента.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В подразделение Управления Росгвардии по Кемеровской области будут направлены материалы для лишения фигуранта лицензии на владение оружием.

Кроме того, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения будет привлечен водитель «Хонды» по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
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