В Новокузнецком районе деревом травмировало ребенка и мужчину

19 июня 2021 года примерно в 23 часа (местного времени) поступило сообщение, что в Новокузнецке в районе парка «Лесная республика» упало дерево на 7-летнего ребенка и 32 летнего мужчину. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу. Во время сильного ветра дерево упало на 7-летнего ребенка и его отца. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.