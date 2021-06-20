В Новокузнецком районе деревом травмировало ребенка и мужчину

19 июня 2021 года примерно в 23 часа (местного времени) поступило сообщение, что в Новокузнецке в районе парка «Лесная республика» упало дерево на 7-летнего ребенка и 32 летнего мужчину. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу. Во время сильного ветра дерево упало на 7-летнего ребенка и его отца. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
20/06/2021
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