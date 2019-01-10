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В Новокузнецком районе изменился адрес клиентской службы ПФР

ОПФР по Кемеровской области сообщает жителям Новокузнецкого района об изменении адреса клиентской службы ПФР. По вопросам, связанным с компетенцией Пенсионного фонда, теперь можно обратиться по адресу г. Новокузнецк, ул. Строителей, 67.

Изменился также и телефон горячей линии. Для консультирования граждан в клиентской службе Куйбышевского и Новокузнецкого районов работают два телефона: (3843) 32-19-92 и (3843) 32-05-76.

Время приема посетителей в клиентской службе осталось прежним:

пн.-чт. с 8-30 до 17-30; пт. с 8-30 до 16-30.

Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/01/2019
Новокузнецк
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