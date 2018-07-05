Новости Кузбасса

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В Новокузнецком районе начали ремонтировать дорогу в п. Металлургов

Дорогу, протяженностью 3,8 км и площадью около 25 тыс. кв. м от поворота с Ильинского шоссе до поселка Металлургов планируют отремонтировать до августа 2018 года.

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kuzbassnews.ru
05/07/2018
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