В Новокузнецком районе обнаружены четыре незаконные свалки

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Во время рейдов специалистов областного комитета природных ресурсов в Новокузнецком районе были обнаружены четыре несанкционированные свалки общей площадью 180 квадратных метров.
Две свалки находятся в поселке Кузедеево, в деревне Крутая и в селе Лыс обнаружены кучи бытового и строительного мусора.
В администрацию Новокузнецкого района направлены письма с указом ликвидировать свалки до 30 сентября 2017 года.
05/09/2017
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