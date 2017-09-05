В Новокузнецком районе обнаружены четыре незаконные свалки

В Кемерове эвакуатор вылетел с проезжей части и врезался в дерево Как сообщают местные информисточники, вечером 4 сентября в городе Кемерове водитель эвакуатора не...

Тренер новокузнецкого «Металлурга» назвал условия возвращения в КХЛ Тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук назвал условия возвращения клуба в...

В Кузбассе подросток «проучил» жадного приятеля Юноша признан виновным в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. В январе...