В Новокузнецком районе отозвана лицензия на угледобычу

Досрочно прекращено право пользования недрами, предоставленное ООО «Сибуголь» с целью разведки и добычи каменного угля на участке Ананьинский Восточный Чумышского каменноугольного месторождения.

Лицензия снята с государственного учета в Федеральном агентстве по недропользованию.

По приказу федерального агентства по недропользованию, угледобычи на этом участке вестись не будет. Геологическая, маркшейдерская и иная документация будет направлена в соответствующие геологические фонды.

Как напомнили в департаменте угольной промышленности Администрации Правительства Кузбасса, в 2019 году отозвали ранее выданные лицензии на участки у двух угледобывающих предприятий региона: ООО «Стройпожсервис», которое планировало разрабатывать участок недр «Колмогоровский Южный», находящийся вблизи Беловского водохранилища, и у шахты «Лапичевская», которая собиралась вести добычу угля возле кемеровского жилого района Лесная Поляна.

Тогда же «Роснедра» отменили аукционы на выдачу четырех новых участков недр, планы по разработке которых затрагивали интересы жителей близлежащих территорий, так как они расположены в непосредственной близости к населенным пунктам.

Как отмечает заместитель губернатора Андрей Панов, Правительством Кузбасса во главе с губернатором Сергеем Цивилевым ведется большая работа с федеральными структурами по совместному принятию решений относительно действий лицензий.

«В любой ситуации мы отдаем приоритет в пользу социальной ориентации и защиты экологии, в том числе и при развитии угледобычи. Это главный приоритет нашей региональной платформы «Чистый уголь — Зеленый Кузбасс», — подчеркнул замгубернатора.