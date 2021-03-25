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В Новокузнецком районе прошла XII зимняя военно-спортивная игра юнармейцев

В игре «Во славу Отечества» на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка» (село Костенково) приняли участие команды 17 территорий региона.
Тяжинский округ представляла команда «Барс» Тяжинской средней школы № 3 (руководитель Евгений Николаевич Жернаков).
Ребят ждали различные испытания: дартс, викторина, неполная разборка, сборка автомата, снаряжение магазина к АК-74, электронный тир, конкурс капитанов, основы медицинских знаний, рукопашный бой, строевая подготовка, боевой листок, тактическая игра и перетягивание каната.
По итогам игры, посвященной 300-летию Кузбасса, первое место заняла команда Тяжинского округа.

Образование
Новокузнецк
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/03/2021
Образование
Новокузнецк
Тяжин
Новости Кузбасса

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