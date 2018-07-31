В Новокузнецком районе пройдет ярмарка голубей

4 августа в селе Сосновка Новокузнецкого района пройдет ярмарка голубей и прочих декоративных птиц.

Принять участие и просто полюбоваться на редкие виды птиц можно с 8:00 до 16:00 по адресу: улица Целинная, 47 (территория лыжной базы).