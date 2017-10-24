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В Новокузнецком районе столкнулись электричка и кроссовер

Дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде автодороги «Подъезд к деревне Есаулка».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай Терракан» при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд, к которому в пределах видимости приближался электропоезд. В результате произошло столкновение кроссовера и подвижного состава.

От полученных травм на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи скончался 71-летний пассажир автомобиля «Хендай Терракан». Водитель кроссовера был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. В электропоезде находилось 60 пассажиров, никто из них не пострадал.

Происшествия
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/10/2017
Происшествия
Топ
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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