В Новокузнецком районе убрали две опасные горки

В пос. Тальжино Новокузнецкого района стражи порядка обнаружили две стихийные снежные горки вблизи проезжей части дороги: дети, катаясь с них, рисковали попасть под колеса автомобилей.

Снегоуборочная техника ликвидировала небезопасные горки. Сотрудники ДПС помогли дорожникам, обеспечив безопасность пешеходов при проведении работ и организовав возможность проезда транспорта на этом участке во время снежной уборки.

Организовали ли для ребятни альтернативные и безопасные горки, не известно.