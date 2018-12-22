В Новокузнецком районе убрали две опасные горки

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В пос. Тальжино Новокузнецкого района стражи порядка обнаружили две стихийные снежные горки вблизи проезжей части дороги: дети, катаясь с них, рисковали попасть под колеса автомобилей.
Снегоуборочная техника ликвидировала небезопасные горки. Сотрудники ДПС помогли дорожникам, обеспечив безопасность пешеходов при проведении работ и организовав возможность проезда транспорта на этом участке во время снежной уборки.
Организовали ли для ребятни альтернативные и безопасные горки, не известно.
22/12/2018