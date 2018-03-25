В Новокузнецком районе затопило дорогу

В Новокузнецком районе участок между 2 и 3 километром автодороги, соединяющей поселок Веселый и деревню Красулино, затоплен талыми водами.
Движение транспорта по данному участку дороги ограничено. Подъезд к поселку Веселому организован в объезд зоны подтопления, по грунтовой дороге.
25/03/2018
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Источник в МЧС Кемеровской области сообщил редакции VSE42.Ru, что со стоянки во дворе горящего ТЦ...
|
В Кемеровской области вынесен приговор жителю города Новокузнецка в нарушении авторских прав и...
|
По меньшей мере, пять человек – три ребенка и двое взрослых - погибли в результате пожара в...
|
В ноябре 2017 года суд вынес приговор мошеннику, который обманывал горожан, представляясь генералом...