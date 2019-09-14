В Новокузнецком театре кукол «Сказ» прошел мастер-класс для педагогов

13 сентября в Новокузнецком театре кукол «Сказ» в преддверии открытия 78 театрального сезона состоялся мастер-класс главного режиссера, Заслуженного артиста РФ, Заслуженного деятеля искусств РК Юрия Самойлова «Искусство быть другим, или магия сцены».

Это событие было адресовано педагогам детских дошкольных учреждений города Новокузнецка.

Одним из направлений педагогической работы с детьми является их знакомство с искусством театра кукол.

Юрий Самойлов рассказал, как правильно подбирать литературный материал для спектакля, и как важно возвращать русскую народную сказку в семью.

Именно на сцене происходит раскрытие юного артиста. О том, как заметить и развить талант, снять напряжение и страхи, стать единым целым со своим партнером куклой – шел разговор на мастер-классе.

Теоретические знания были сразу же применены на практике. Под руководством Юрия Самойлова педагоги разыгрывали этюды, граница между зрительным залом и сценой стиралась, все превратились в артистов и постигали удивительную магию.

Новые знания, умения и навыки помогут при постановках спектаклей для городского театрального фестиваля «Кузнецкая карусель», который уже в четвертый раз состоится 20 февраля 2020 года.

Фото: ГАУК КО "Новокузнецкий театр кукол ""Сказ"