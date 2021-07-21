В Новокузнецкой инфекционной больнице формируется кадровый резерв

В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе более 70 врачей, около 100 человек среднего медицинского персонала, 55 — младшего медицинского персонала и более 120 — прочего.
21/07/2021
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