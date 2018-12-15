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В новокузнецкой школе № 41 открыли современный спорткомплекс

В новокузнецкой школе № 41 открыли современный спортивный комплекс: он состоит из корпуса с крытым переходом от школы и спортивной площадки с беговыми и велосипедными дорожками.

В здании корпуса есть тир, тренажерный зал, кардио-зона, фитнес-зал для занятий хореографией, гимнастикой и лечебной физкультурой. На цокольном этаже - кабинеты для начальной военной подготовки и иных теоретических занятий.

На территории школы есть игровая площадка для занятий подвижными видами спорта (волейбол, футбол, баскетбол) и воркаут-площадка для сдачи норм ГТО. Площадь спортивных сооружений прорезинена. Это открывает возможность для занятий в любое время года и снижает риск травмоопасности.

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kuzbassnews.ru
15/12/2018
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