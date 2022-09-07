В Новокузнецкой школе построили современную спорплощадку

В Новокузнецке на территории школы №53, в рамках областного проекта «Твой Кузбасс - твоя инициатива», открылась многофункциональная спортивная площадка.

Ученики этой школы являются участниками городских, областных и даже всероссийских соревнований по разным видам спорта, поэтому данный спортивный объект они очень ждали. На площадке можно играть в футбол, баскетбол, волейбол и флорбол. Также здесь можно проводить занятия по легкой атлетике.

Общая стоимость работ составила порядка 3 млн. рублей, сообщает в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

В летний период в школе произошли качественные изменения - здесь заменили порядка 170 окон, благодаря социальному сотрудничеству с компанией РУСАЛ.

Фото: телеграм-канал главы Новокузнецка