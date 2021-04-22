В новокузнецкую горбольницу №1 поступил автоматический иммуногематологический анализатор

В трансфузиологическое отделение Новокузнецкой городской клинической больницы №1 поступил автоматический иммуногематологический анализатор. Стоимость аппарата - 4,5 млн рублей, с его помощью врачи будут делать различные исследования крови.

С помощью иммуногематологического анализатора с большой точностью проводятся исследования, необходимые для переливания крови. Также аппарат может исследовать образцы на антиэритроцитарные антитела.

Иммуногематологический анализатор может работать в круглосуточном режиме. Обработка данных и расчет результатов происходят автоматически. Готовые тесты загружаются на компьютер, с рабочего места врач может в любое время посмотреть их и скачать. Также есть возможность дозагрузки образцов на любом этапе работы и функция приоритетного исследования срочных образцов крови.