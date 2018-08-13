В новокузнецкую горбольницу №1 поступили прикроватные мониторы

Новые прикроватные мониторы поступили в отделение кардиологии Новокузнецкой горбольницы № 1.

Новая аппаратура позволит не только оперативно проводить качественную диагностику, но и облегчит специалистам процесс наблюдения за состоянием пациентов.

Три монитора установлены в палате интенсивной терапии кардиологического отделения № 2. Здесь находятся пациенты с инфарктами, сердечно-сосудистой недостаточностью и другими тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На покупку мониторов было направлено около 1 млн рублей из собственных средств больницы.