В новокузнецкую горбольницу №1 поступили прикроватные мониторы

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Новые прикроватные мониторы поступили в отделение кардиологии Новокузнецкой горбольницы № 1.
Новая аппаратура позволит не только оперативно проводить качественную диагностику, но и облегчит специалистам процесс наблюдения за состоянием пациентов.
Три монитора установлены в палате интенсивной терапии кардиологического отделения № 2. Здесь находятся пациенты с инфарктами, сердечно-сосудистой недостаточностью и другими тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
На покупку мониторов было направлено около 1 млн рублей из собственных средств больницы.
13/08/2018