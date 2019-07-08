В новокузнецкую горбольницу №11 пришли работать молодые врачи

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в больницу трудоустроились два врача-эндокринолога и врач-терапевт.
С молодыми докторами встретились глава Орджоникидзевского района Владимир Степанов и главный врач городской клинической больницы № 11 Алишер Баховудинов.
На встрече обсуждался вопрос обеспечения жильем. Так, руководство учреждения обещает решить вопрос с жильем для семьи врача-эндокринолога поликлиники № 1 Новокузнецкой горбольницы № 11 Анастасии Ермаковой.
Фото: пресс-служба АКО
08/07/2019
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