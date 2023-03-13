Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новопокровской библиотеке Тяжинского округа состоялся литературный праздник

Праздник «Путешествие по произведениям С. В. Михалкова» посвящен 110-летию со дня рождения замечательного детского поэта, писателя, драматурга и баснописца. Ребята познакомились с интересными фактами из жизни и творчества Сергея Владимировича Михалкова, и были удивлены, когда узнали, что он является автором гимна страны, и что ему принадлежат слова, высеченные на плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата – «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Разделившись на две команды, ребятишки отправились в необычное путешествие, в котором им потребовались не только сила и выносливость, но и знания. Во время путешествия дети играли, смотрели мультфильмы, отгадывали загадки и разгадывали кроссворды.
Большой интерес у ребят вызвала книжная выставка «Любимых детских книг творец». Дети с увлечением листали и рассматривали книжки, и даже прочитали по ролям басню «Услужливый» и стихотворение «Как старик корову продавал».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/03/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus