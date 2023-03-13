В Новопокровской библиотеке Тяжинского округа состоялся литературный праздник

Праздник «Путешествие по произведениям С. В. Михалкова» посвящен 110-летию со дня рождения замечательного детского поэта, писателя, драматурга и баснописца. Ребята познакомились с интересными фактами из жизни и творчества Сергея Владимировича Михалкова, и были удивлены, когда узнали, что он является автором гимна страны, и что ему принадлежат слова, высеченные на плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата – «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Разделившись на две команды, ребятишки отправились в необычное путешествие, в котором им потребовались не только сила и выносливость, но и знания. Во время путешествия дети играли, смотрели мультфильмы, отгадывали загадки и разгадывали кроссворды.

Большой интерес у ребят вызвала книжная выставка «Любимых детских книг творец». Дети с увлечением листали и рассматривали книжки, и даже прочитали по ролям басню «Услужливый» и стихотворение «Как старик корову продавал».