В Новосибирске объявлены в розыск женщины, которым ранее Мариинский городской суд установил административный надзор

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, ранее суд установил в отношении освобождавшихся из мест лишения свободы Марины Элементовой и Нины Чавкиной административный надзор сроком на 8 лет.

Главное Управление МВД России по Новосибирской области в четверг, 8 сентября 2022 года, сообщило о розыске 38-летней Марины Элементовой и 51-летней Нины Чавкиной, скрывшихся от административного надзора, установленного Мариинским городским судом Кемеровской области сроком на 8 лет.

Будучи ранее осуждёнными за тяжкие преступления, женщины отбывали наказание в одном из исправительных учреждений Мариинска. Нина Чавкина отбывала двухлетний срок лишения свободы за совершение нескольких краж, а Марина Элементова была осуждена к 5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью и заведомо ложный донос о совершении преступления.

Незадолго перед их освобождением из мест лишения свободы в целях предупреждения совершения ими преступлений и других правонарушений, а также оказания на них индивидуального профилактического воздействия, Мариинский городской суд Кемеровской области установил каждой административный надзор сроком на 8 лет.

Одновременно с этим суд установил обеим женщинам административное ограничение в виде запрета выезда за пределы Новосибирской области. Также они обязаны периодически являться на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания, а Нине Чавкиной, кроме того, запрещено пребывание в местах общественного питания, где осуществляется продажа алкогольной продукции.

ГУ МВД России по Новосибирской области просит в случае, если кому что-либо известно о местонахождении Нины Чавкиной и Марины Элементовой, сообщить в отдел полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по г.Новосибирску по телефонам:

8 (383) 232-10-61, 232-10-02.

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