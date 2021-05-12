В Новосибирске прошло первенство Сибири по спортивной борьбе грепплинг

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Семена Валерьевича Никифорова.
По результатам проведенных поединков Тимур Плохих, Никита Трофимов и Диана Еременко заняли первые места, Диана Игнатенко и Варвара Диянова – вторые места. Все ребята прошли отбор на первенство России.
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