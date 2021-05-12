В Новосибирске прошло первенство Сибири по спортивной борьбе грепплинг

Почему после отключения отопления всегда холодно Одни новокузнечане уже задыхаются в своих квартирах от духоты.

Сергей Цивилев предложил присвоить Кемерову почетное звание «Город трудовой доблести» Кемерово может получить федеральное звание «Город трудовой доблести». С инициативой о присвоении...

От +27 градусов в Кузбассе резко похолодает до -1 В некоторых местах Кузбасса, судя по прогнозу Кемеровского центра по гидрометеорологии и...