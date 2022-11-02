В Нововосточной средней школе Тяжинского округа пополнились ряды пионерской дружины

Пионерская дружина имени Николая Ивановича Масалова была создана здесь 10 декабря 2004 года. В далёком апреле 1945 года воин-кузбассовец вынес из-под огня маленькую немецкую девочку. Этот подвиг стал идейной основой при создании всемирно известного монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-Парке.

Пионеры помогают по хозяйству представителям старшего поколения, занимаются творчеством, проводят краеведческие исследования, участвуют в экологических акциях. Девиз пионеров: «За Родину, Добро и Справедливость».

На торжественной линейке в пионеры приняли ребят 5 класса. Школьники заранее готовились к этому событию: занимались спортом, изготавливали своими руками и дарили поделки пожилым людям, изучали историю пионерии, познакомились с биографией Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

После торжественного обещания, старшие пионеры, классный руководитель и пионерская вожатая повязали ребятам красные галстуки.