Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Нововосточной средней школе Тяжинского округа пополнились ряды пионерской дружины

Пионерская дружина имени Николая Ивановича Масалова была создана здесь 10 декабря 2004 года. В далёком апреле 1945 года воин-кузбассовец вынес из-под огня маленькую немецкую девочку. Этот подвиг стал идейной основой при создании всемирно известного монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-Парке.
Пионеры помогают по хозяйству представителям старшего поколения, занимаются творчеством, проводят краеведческие исследования, участвуют в экологических акциях. Девиз пионеров: «За Родину, Добро и Справедливость».
На торжественной линейке в пионеры приняли ребят 5 класса. Школьники заранее готовились к этому событию: занимались спортом, изготавливали своими руками и дарили поделки пожилым людям, изучали историю пионерии, познакомились с биографией Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
После торжественного обещания, старшие пионеры, классный руководитель и пионерская вожатая повязали ребятам красные галстуки.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/11/2022
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus