В новый год с качественным электроснабжением: энергетики берут на обслуживание бесхозные сети

Филиал МРСК Сибири – Кузбассэнерго-РЭС продолжает выполнение региональной целевой программы по приобретению и оперативно-техническому обслуживанию бесхозяйных сетей и энергооборудования. В новогодние праздники энергетики филиала оперативно восстановили электроснабжение садового общества «Сосновый бор», сети которого не имеют собственника.

Сбой в электросети произошел 3 января на трансформаторной подстанции 10 кВ. Оперативный персонал кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» своевременно обеспечил оптимальный режим работы оборудования и стабильную передачу электрической энергии по сетям 127 объектам дачного поселка Кемеровского района.

В ближайшее время энергетики планируют принять на баланс и восстановить техническое состояние данного объекта, который долгое время никем не обслуживался и находится в очень плохом состоянии.

Реализация программы по приобретению и восстановлению бесхозяйных сетей и энергооборудования позволяет решить сразу несколько важных задач. Для филиала это увеличение потребителей, прирост мощности электросетевого хозяйства иногда при наименьших затратах, чем пришлось бы сделать при прокладке новых линий и монтаже трансформаторных подстанций. Польза для потребителей также очевидна – это надежность электроснабжения и уменьшение количества отключений.