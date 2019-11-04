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В ноябре стартует Всекузбасское движение «Я люблю музыку»

Акция «Музыка всюду» будет проходить по понедельникам в торговых центрах, общественном транспорте, больницах, поликлиниках, аптеках, банках и др.

В учреждениях прозвучит классическая музыка. Стихийные мастер-классы «Я музыкант» состоятся по вторникам, по средам – вокальные флешмобы «Песни для всех» в крупных ТРЦ.

Трансляцию видеосюжетов о классической музыке организуют каждый четверг, акция «Музыкалка в тренде» планируется каждую пятницу в образовательных учреждениях Кузбасса.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
04/11/2019
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