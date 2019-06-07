В объектив фотоловушки в «Кузнецком Алатау» попали волки

В ходе проведения работ по учету копытных на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» был зафиксирован факт пребывания волков. Это удалось установить при просмотре материала, полученного с одной из фотоловушек.

Комментарий заместителя директора по НИР заповедника «Кузнецкий Алатау» Ивана Тренькова:

«Волк. 2.06.2019 N 54°20'03,0'' E 88°51'18,5'' Заповедник «Кузнецкий Алатау», правый берег р. Черная Уса (200 м. выше устья р. Гашков Ключ), старая дорога.

Волки для Кузнецкого Алатау – явление крайне редкое, исключительное. Во время только что завершившегося учета копытных на весенней миграции одна из фотоловушек зафиксировала проход пары волков и фрагмент погони за самцом марала. Фотография следа сделана позже (за неисправностью фотоаппарата – фотоловушкой).

Помимо этого, 01.06.19 мы наблюдали одинокого взрослого волка в истоках р. Гашков ключ – N 54°24'34,0'' E 88°50'35,3'', фотографии, к сожалению, нет.

С большой долей вероятности волки пришли вслед за мигрирующими копытными с территории респ. Хакасия».

В зимний период копытные (маралы, лоси и косули) уходят с территории заповедника на относительно равнинные территории, на которых высота снежного покрова не является критичной для данных животных, в т. ч. и в соседнюю Хакасию. С наступлением тепла и таянием снега копытные возвращаются в «Кузнецкий Алатау». И так как оленевидные являются одной из составляющих рациона хищников (в т. ч. и волков), то они могут проследовать за своей потенциальной добычей. При этом постоянно проживающих волков на территории заповедника не зафиксировано – основной виной этому как раз-таки высокий снежный покров зимой, который вносит существенные коррективы в жизнь волков.

Фото: Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»