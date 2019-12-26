В обладминистрации прошла встреча губернатора Кузбасса с журналистами региона

Сергей Евгеньевич Цивилев подвел итоги работы журналистского сообщества Кузбасса в 2019 году. Губернатор Кузбасса подчеркнул значимость работы журналистов в современных условиях, не только на местном, но также и на общероссийском уровне. Сергей Евгеньевич Цивилев особо отметил важность труда журналистов, благодаря чему власти в частности обеспечивается обратная связь о реальных проблемах, возникающих в городах и районах области.

Областными наградами были отмечены сотрудники региональных средств массовой информации, коллективы редакций и пресс-служб территорий, а также дети журналистов, показывающие отличные успехи в учебе и спорте. Благодарностью губернатора Кузбасса отмечен коллектив автономного учреждения «Редакция газеты «Призыв», Тяжинской район (и.о. главного редактора Ольга Николаевна Ластовская). «За высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в формирование позитивного имиджа Кузбасса в средствах массовой информации» благодарность губернатора Кузбасса объявлена пресс-секретарю главы Тяжинского муниципального района Олегу Викторовичу Костюнину.