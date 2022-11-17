В образовательных организациях Тяжинского округа проходят тематические уроки, посвященные 80-летию Сталинградской битвы

В рамках цикла «Единый региональный урок истории» их проводят не только педагоги, но и представители местных властей, ветераны труда. Для студентов первого и второго курсов Тяжинского агропромышленного техникума тематический урок вместе с преподавателем истории Ириной Анатольевной Селезневой провел глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Выступая перед ребятами, глава муниципалитета рассказал им об открытии в Кузбассе мемориального комплекса Героям-сибирякам и символах, которые связаны с этим масштабным сооружением. В. Е. Серебров подчеркнул важность сохранения памяти о важнейших вехах истории России.

Сталинградская битва, которая длилась 200 дней и ночей, стала одним из наиболее масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны. Она явилась ярким примером массового героизма и самоотверженности советских солдат и офицеров. Победа Красной армии обозначила начало коренного перелома хода всей войны.

Ребята узнали о подвигах, которые во время обороны Сталинграда совершали дети – 7-летний «сын полка» Сережа Алешков, 12-летний Витя Громов, 14-летний Володя Дубинин, 17-летний Саша Филиппов.

В судьбоносной для нашей страны битве принимал участие воин-сибиряк Николай Иванович Масалов, впоследствии послуживший прототипом при создании монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Посмертно ему было присвоено звание Героя Кузбасса.

В обороне города на Волге погибло около 600 тысяч советских солдат и офицеров, из них 947 – кузбассовцы. Звания Героя Советского Союза были удостоены 20 участников Сталинградской битвы из Кемеровской области.