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В образовательных учреждениях Тяжинского округа прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний

В школах для ребят провели уроки безопасности, организовали посадку деревьев и кустарников. Тяжинский округ присоединился к региональной акции «Первоклассник Кузбасса». На центральной площади поселка Тяжинский был организован детский праздник «День знаний. В первый класс с миньонами».
На праздничной линейке в Тяжинском агропромышленном техникуме лучшим студентам было предоставлено право поднятия флагов: Российской Федерации – Сергею Давыдову, Кемеровской области – Кузбасса – Кристине Тисецкой, Тяжинского агропромышленного техникума – Игнату Рязанову.
С началом нового учебного года студентов и педагогов поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский. После торжественной линейки в рамках Единого областного Дня профориентации, посвященного «Дню знаний» для студентов-первокурсников состоялся «Урок успеха».
В рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием» 13 спикеров выступили в образовательных учреждениях. Заместители главы округа, представители депутатского корпуса муниципалитета, начальники управлений и их заместители, директора учреждений социальной сферы провели занятия по теме «Кузбасс – территория возможностей!». Глава Тяжинского округа В. Е. Серебров рассказал студентам Тяжинского агропромышленного техникума о перспективах развития территории и Кузбасса, а также о том, где в регионе можно реализовать свои возможности.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/09/2022
Образование
Тяжин
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