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В общеобразовательном учреждении Кузбасса крупа не соответствует по показателям качества и безопасности.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в конце февраля провели плановую выездную проверку в отношении общеобразовательного учреждения находящегося в с. Кайла в Яйском районе Кемеровской области. Данная проверка проводилась с целью оценкисоблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания учащихся.

На момент проверки на складе учреждения находилась 4 партии крупы в ассортименте общей массой 26,43 кг. В ходе проверки на испытания были отобраны пробы круп: хлопья овсяные «Геркулес», гречневая ядрица быстро разваривающаяся. По результатам исследований было выявлено,что данные крупы не соответствуют требованиям нормативной документации по показателям качества и безопасности. Вышеперечисленную крупу в количестве 15,69 кг общеобразовательному Учреждению предписано изъять из оборота.

По факту выявленного нарушения в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ(закупка, хранение(оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов. В ближайшее время должностным лицом Управления будет принято решении о наказании виновных лиц.

Общество
kuzbassnews.ru
12/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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