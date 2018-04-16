В общественном транспорте Новокузнецка остановки будет объявлять Шнур

На Кузнецком мосту в Кемерове образовалась пробка В Кемерове в понедельник, 16 апреля, образовались пробки в центре города.

В Кузбассе объявили бесплатный проезд 17 апреля, на Радоницу, в Кузбассе объявили бесплатный проезд.

В Новокузнецке кроссовер лоб в лоб врезался в маршрутку Toyota RAV-4 выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб врезалась в автобус ПАЗ.