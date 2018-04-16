В общественном транспорте Новокузнецка остановки будет объявлять Шнур

Певец Сергей Шнуров стал первым участником проекта, посвященного празднованию 400-летию Новокузнецка.
В рамках проекта звезды театра и эстрады будут озвучивать названия остановок в муниципальном общественном транспорте города.
16/04/2018
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