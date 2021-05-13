Новости Кузбасса

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области -Кузбассу в апреле 2021 года была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кузбасса в Крапивинском районе с целью соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд используемых для питания школьников.
В ходе проверки проконтролировано 8 партий круп находящихся на хранении в складе и в обороте, в результате чего были выявлены нарушения соблюдения законодательства в области качества и безопасности крупы. Установлено,что крупы: кукурузная, фасоль, ячменная перловая закупленные на государственные нужды находились в учреждении без документов подтверждающих безопасность и качество.
Учреждению выдано предписание, согласно которого крупа в количестве- 12,2 кг должна быть изъята из оборота.
По факту выявленного нарушения в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.18 за закупку, хранение(оборот) крупы без документов подтверждающих безопасность и качество.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В некоторых местах Кузбасса, судя по прогнозу Кемеровского центра по гидрометеорологии и...
|
Государственный обвинитель попросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ...
|
Сергей Кузнецов в свою очередь отметил, что неоднократно СМИ информировали новокузнечан о...
|
«Предлагаю вырубить деревья вдоль берега, продлить набережную, сделать спуск к реке, организовать...