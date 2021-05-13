Новости Кузбасса

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области -Кузбассу в апреле 2021 года была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кузбасса в Крапивинском районе с целью соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд используемых для питания школьников.

В ходе проверки проконтролировано 8 партий круп находящихся на хранении в складе и в обороте, в результате чего были выявлены нарушения соблюдения законодательства в области качества и безопасности крупы. Установлено,что крупы: кукурузная, фасоль, ячменная перловая закупленные на государственные нужды находились в учреждении без документов подтверждающих безопасность и качество.

Учреждению выдано предписание, согласно которого крупа в количестве- 12,2 кг должна быть изъята из оборота.

По факту выявленного нарушения в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.18 за закупку, хранение(оборот) крупы без документов подтверждающих безопасность и качество.