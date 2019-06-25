Новости Кузбасса

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Вектор плюс», который является лесозаготовителем в Яшкинском районе Кемеровской области, сотрудниками отдела фитосанитарного надзора семенного контроля Управления Россельхознадзора и по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений.
В ходе проверки было установлено, что «Обществом» не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов — в местах заготовки, хранению и распиловки лесоматериалов. Не разработан и не утвержден план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований используемых подкарантинных объектов.
По результатам проверки, по факту нарушения правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) возбуждено два административных дела. Юридическое и должностное лица Общества признаны виновными и привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ.
В целях устранения выявленных нарушений ООО «Вектор плюс» выдано предписание.
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