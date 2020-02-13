В Осинниках бойцы Росгвардии задержали серийного вора, который находился в федеральном розыске
В дневное время в Осинниках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны во время патрулирования улицы Кирова обратил внимание на прохожего, подходящего под описание в ориентировки.
Стражи правопорядка задержали 38-летнего горожанина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки его личности бойцы установили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Кроме этого, он находился в федеральном розыске. Кузбассовец подозревается в очередной краже из жилища местного жителя.
Для дальнейшего разбирательства задержанного росгвардейцы передали правоохранителям.
13/02/2020
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