В Осинниках будут судить бабушку за смерть внучки

В апреле текущего года 58-летняя женщина присматривала за двухлетней внучкой.

На несколько минут малышка осталась без присмотра, и успела залезть в бабушкину сумку, вытащив таблетки. Когда женщина это заметила, внучка уже успела проглотить несколько таблеток. О произошедшем по телефону бабушка сообщила матери девочки и вызвала «скорую помощь».

С диагнозом «отравление медикаментами» потерпевшую госпитализировали. Однако спасти ребенка не удалось, в ходе реанимационных мероприятий она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стало отравление медикаментами.

В настоящий момент уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности направлено в суд.