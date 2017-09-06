В Осинниках будут судить бабушку за смерть внучки

В апреле текущего года 58-летняя женщина присматривала за двухлетней внучкой.
На несколько минут малышка осталась без присмотра, и успела залезть в бабушкину сумку, вытащив таблетки. Когда женщина это заметила, внучка уже успела проглотить несколько таблеток. О произошедшем по телефону бабушка сообщила матери девочки и вызвала «скорую помощь».
С диагнозом «отравление медикаментами» потерпевшую госпитализировали. Однако спасти ребенка не удалось, в ходе реанимационных мероприятий она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стало отравление медикаментами.
В настоящий момент уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности направлено в суд.
06/09/2017
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