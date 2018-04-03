В Осинниках мужчина убил знакомого за то, что тот обратился в полицию

39-летний житель Осинников признан виновным в убийстве знакомого.

В июле 2017 года компания из трех человек распивала спиртное на берегу реки. В ходе разговоров вспомнили, что один из них рассказал сотрудникам полиции о совершении другим преступления. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, во время которой, 39-летней злоумышленник ударил ножом в грудь и шею потерпевшему, после чего с места преступления скрылся. Тело обнаружили прохожие и сообщили в полицию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.