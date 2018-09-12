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В Осинниках осудили торговцев спиртом

28-летнему жителю Осинников и его 27-летней знакомой вынесен приговор за хранение и сбыт нелицензированного алкоголя.

В июне текущего года обвиняемые договорились поправить свое материальное положение за счет продажи спирта. Они по очереди продавали спиртосодержащую жидкость из своего дома. В рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» полицейские пресекли незаконную деятельность обвиняемых, изъяли алкоголь.

Химическое исследование показало, что в составе спиртосодержащей жидкости имелись посторонние включения.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, женщине – 1 год 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому.

Происшествия
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Осинники
kuzbassnews.ru
12/09/2018
Происшествия
Топ
Осинники
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