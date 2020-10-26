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В Осинниках после реконструкции открылся единственный в городе кинозал

Капитальный ремонт провели по просьбам жителей: зрительный зал ДК «Октябрь», которому в этом году исполняется 85 лет, сильно обветшал. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа» в реконструкцию было вложено 3,3 млн рублей.

Отремонтированные помещения соответствуют всем современным требованиям пожарной безопасности. Деревянные элементы конструкции были обработаны огнезащитной пропиткой, полностью заменена электропроводка и элементы системы теплоснабжения, установлены современные противопожарные двери на запасных выходах. Закуплены новые комфортные кресла, смонтирован пандус для маломобильных зрителей, сделана шумоизоляция зала. Реконструкция была проведена и в холле, где располагаются кассы.

Культура
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kuzbassnews.ru
26/10/2020
Культура
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Осинники
Новости Кузбасса

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